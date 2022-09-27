الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 ﻫ - 27 سبتمبر 2022
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بدء مراسم تشييع رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي
منذ 55 دقيقة
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