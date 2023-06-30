السبت 13 ذو الحجة 1444 ﻫ - 1 يوليو 2023 |
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    بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى فرنسا بسبب أعمال الشغب

    منذ يوم واحد
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