الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
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    بريطانيا: ساجد جاويد يعلن انسحابه من السباق الانتخابي لخلافة جونسون

    منذ ساعة واحدة
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