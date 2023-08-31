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    بري: تعالوا في شهر أيلول الى حوار في المجلس النيابي لمدة حدّها الأقصى 7 أيّام وبعدها نذهب لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس

    منذ 37 دقيقة
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