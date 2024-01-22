الأثنين 10 رجب 1445 ﻫ - 22 يناير 2024 |
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    بري لـ"الجمهورية": أنبّه لمحاولات إسرائيل توسيع الحرب معتبرة أنّ الظرف مؤات لها ربطاً مع الدعم الأميركي والدولي المتوفّر لها في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة

    منذ ساعة واحدة
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