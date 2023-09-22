الجمعة 7 ربيع الأول 1445 ﻫ - 22 سبتمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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بري لـ"نداء الوطن": شفنا الحمولة اللي حطها باسيل في خطابه الأخير واللي ما بدو يزوج بنته بيغلي مهرها
منذ 37 دقيقة
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