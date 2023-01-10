الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 10 يناير 2023 |
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    برّي دعا إلى جلسة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر الخميس 12 كانون الثاني لإنتخاب رئيس للجمهورية

    منذ 49 دقيقة
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