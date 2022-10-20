الخميس 24 ربيع الأول 1444 ﻫ - 20 أكتوبر 2022 |
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    برّي يحدّد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الاثنين 24 تشرين الأول عند الساعة 11 قبل الظهر بعد فقدان النصاب في الدورة الثانية

    منذ 58 دقيقة
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