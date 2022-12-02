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    بشرى خليل لبرنامج "ألبوم حياتي": المقاومة هي الوحيدة من قاتلة اسرائيل وحررت أرضنا من دون قيد أو شرط

    منذ ساعة واحدة
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