الأحد 3 رمضان 1444 ﻫ - 26 مارس 2023
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أخبار لبنان
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بطريركية الأرمن الأرثوذكس تلتزم اعتماد التوقيت الصيفي
منذ 4 دقائق
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