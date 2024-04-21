الأحد 12 شوال 1445 ﻫ - 21 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول يفوز بسباق جائزة الصين الكبرى للسيارات

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
      بين إيران وإسرائيل.. "نيران صديقة"!
      الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري
      بهاء الحريري في لبنان لتلقي واجب العزاء بوفاة زوج عمته "مصطفى الحريري"‎
      رئيس بلدية هيتلا يروي حادثة الاعتداء عليه.. اليكم التفاصيل