الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
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    بعثة إيران بالأمم المتحدة: قواتنا المسلحة لن تشتبك مع إسرائيل شريطة ألا تغامر بمهاجمة إيران ومصالحها ومواطنيها

    منذ 3 دقائق
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