الجمعة 12 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 6 يناير 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
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منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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بعثة الإمارات في الأمم المتحدة تدين خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن اقتحام وزير إسرائيلي باحات المسجد الأقصى
منذ 46 دقيقة
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