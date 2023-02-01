الأربعاء 10 رجب 1444 ﻫ - 1 فبراير 2023
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بعض المدارس الخاصة دخل الاضراب التحذيري ليوم واحد بدعوة من نقابة المعلمين
منذ 43 دقيقة
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