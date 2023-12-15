الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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بقرادوني: التمديد لقائد الجيش هو أوّل انتصار على طريق بناء الدولة
منذ 53 دقيقة
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