الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
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    بقطعة رخام من مطبخ تشبه صورة تلسكوب "جيمس ويب".. الملياردير الأميركي إيلون ماسك يسخر من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بعد نشرها أوضح صورة للكون: "محاولة جيدة"

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