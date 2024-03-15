الجمعة 5 رمضان 1445 ﻫ - 15 مارس 2024
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بلومبرج: الخطوط الجوية القطرية تدرس شراء 150 طائرة من بوينج وإيرباص
منذ 4 دقائق
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