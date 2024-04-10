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    بلومبرغ: أميركا تعتقد أن هجوما صاروخيا لإيران ووكلائها على إسرائيل بات وشيكا ومن المتوقع استهداف مواقع عسكرية وحكومية

    منذ 49 دقيقة
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