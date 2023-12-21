الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 21 ديسمبر 2023 |
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    بلومبرغ: حوالي 180 سفينة حاويات غيرت مسارها حول إفريقيا أو تم إيقافها لتجنب الهجمات في البحر الأحمر

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