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    بلومبرغ عن الرئيس الإندونيسي: الرئيسان الروسي والصيني يعتزمان حضور قمة مجموعة العشرين في بالي

    منذ 11 دقيقة
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