الأحد 20 شعبان 1444 ﻫ - 12 مارس 2023 |
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    بلومبيرغ: الحكومة الأميركية تبحث في دعم الودائع حتى لا تنهار بنوك أخرى

    منذ دقيقة واحدة
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