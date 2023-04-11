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بلينكن: أميركا لا تسعى لاحتواء الصين أو الانخراط بحرب باردة
منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - أبريل - 2023 12:42 صباحًا
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