السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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    بلينكن: ابتعاد الصين عن محادثات المناخ قد يكون له عواقب دائمة على المنطقة والكوكب

    منذ ساعتين
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