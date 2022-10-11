الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
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    بلينكن: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيفتح المجال أمام تطوير مورد طاقة مهم وضروري أن يمضي البلدان قدما في تطبيق الاتفاق وسنستمر في دعم هذا المسار خلال الفترة المقبلة

    منذ ساعة واحدة
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