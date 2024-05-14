الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445 ﻫ - 14 مايو 2024 |
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    بلينكن: الولايات المتحدة عازمة على مساعدة أوكرانيا للوقوف على قدميها "اقتصاديا وعسكريا وديمقراطيا"

    منذ ساعة واحدة
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