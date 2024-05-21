الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 ﻫ - 21 مايو 2024
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بلينكن: فرضنا أكثر من 600 عقوبة على شخصيات وكيانات إيرانية منذ تولى الرئيس بايدن الحكم
منذ ساعة واحدة
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