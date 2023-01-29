الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
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    بلينكن للعربية: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي

    منذ 42 دقيقة
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