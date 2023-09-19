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    بلينكن: نشعر بقلق بالغ تجاه التصعيد في قرة باغ ونطالب أذربيجان بوقف التصعيد فورًا

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2023 9:26 مساءً
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