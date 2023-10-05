الخميس 20 ربيع الأول 1445 ﻫ - 5 أكتوبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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بنغلاديش تتسلم أول شحنة من اليورانيوم الروسي لمحطتها للطاقة النووية
منذ 37 دقيقة
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