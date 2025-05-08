الخميس 10 ذو القعدة 1446 ﻫ - 8 مايو 2025
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سياسات وقرارات
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بوتين: العلاقات بين روسيا والصين لا تعتمد على العوامل السياسية الداخلية والوضع العالمي الحالي
منذ 11 دقيقة
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