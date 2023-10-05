الخميس 20 ربيع الأول 1445 ﻫ - 5 أكتوبر 2023 |
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    بوتين: سنواصل السعي لبناء عالم متعدد الأقطاب

    منذ ساعتين
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