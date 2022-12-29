الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    بوتين يرحب بعودة نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويتطلع لتعزيز التعاون معه

    منذ دقيقتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت

      الأكثر قراءة

      ميسي حاملًا كأس العالم
      كأس العالم قطر ٢٢
      بالصوَر.. ماذا حلّ بغرفة ميسي في قطر؟
      تراجع هائل في أسعار المحروقات
      بعد تراجع هائل في الأسعار.. محطات محروقات تُقفل واجتماع عاجل!
      حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
      سابقة خطيرة.. قضاة أوروبيون إلى بيروت لاستجواب سلامة