السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
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    بوريل: الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لفرض عقوبات على النيجر دعما لجهود "إيكواس"

    منذ ساعة واحدة
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