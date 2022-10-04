الثلاثاء 8 ربيع الأول 1444 ﻫ - 4 أكتوبر 2022
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بوريل: الاتحاد الأوروبي ينظر في فرض عقوبات على إيران على خلفية قمع التظاهرات
منذ ساعة واحدة
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