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    بوصعب: الرّد اللبناني المُوحّد على المُقترح الأميركي الخاص بترسيم الحدود أصبح مع السفيرة الأميركية في لبنان مساء اليوم ووصل إلى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين

    منذ 45 دقيقة
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