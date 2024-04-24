الأربعاء 15 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    بوليتيكو: إدارة بايدن ليست مقتنعة تماما بقدرة أوكرانيا على تحقيق النصر حتى مع المساعدات الجديدة

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
      وزير الدفاع يهاجم الياس المر: ينضبّ… ولو بيسكت أشرفلو
      غزة تحت النار
      أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة