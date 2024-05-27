الأثنين 19 ذو القعدة 1445 ﻫ - 27 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    بو حبيب: لوضع خارطة طريق لحلول مستدامة واستمرار تمويل النازحين حيث يتواجدون يشكّل خطراً على جيران سوريا وندعو لمراجعة سياسات الدول المانحة

    منذ 3 ساعات
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      مقتل ضابط سوري إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق
      مقتل ضابط سوري إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق.. ما علاقته بحزب الله؟
      احتراق دراجات نارية على طريق المطار
      فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
      إيلون ماسك
      إيلون ماسك يفضح المستور.. هذا ما يفعله تطبيق واتساب بكم ليلاً!