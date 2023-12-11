الأثنين 27 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 11 ديسمبر 2023 |
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    بو حبيب من جنيف: لبنان يتعهد لأن يبقى وفياً لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان رغم وجود مليوني لاجئ على أراضيه

    منذ ساعة واحدة
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