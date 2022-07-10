الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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    بو صعب لصوت الناس: الحل الذي طرحه وزير العدل اذا اكملنا به نكون قمنا بخطوة الى الامام ولا يمكننا ان نبقى بعد عامين هكذا ولا يمكن ان نقول شيئا للاهالي

    منذ 15 ساعة
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