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    بو صعب لـmtv: بلّغت رسمياً من حزب الله وبرّي أن لا أجوبة على طروحات هوكستين قبل وقف اطلاق النار وأعطيت جواباً انه في النهار الذي يحصل فيه التفاهم بين حماس واسرائيل بنفس اللحظة يطبق هذا الأمر في لبنان

    منذ 3 دقائق
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