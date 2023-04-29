السبت 9 شوال 1444 ﻫ - 29 أبريل 2023
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بو صعب لـmtv: لا علم لي بالكلام الذي نُسب للوزير السابق مروان شربل بشأن تخلّي حزب الله عن ترشيح الوزير فرنجية وخاصة انني لم أسمع هكذا كلام خلال لقائي مع النائب محمد رعد
منذ 3 دقائق
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