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    بو صعب من نيويورك لـ"أم تي في": التقيت هوكشتاين وتم توضيح علامات الاستفهام وننتظر الطرح الإسرائيلي الخطّي وهناك تقدّم كبيرٍ والتفاوض في مرحلته النهائيّة

    منذ 49 دقيقة
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