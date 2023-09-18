الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023
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مقالات
سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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بو عاصي: صرح الوزير زياد مكاري أن المواجهة باتت بين سليمان فرنجية وقائد الجيش ولكن مرشّحنا هو جهاد أزعور ونحن من يقرّر إذا كنا نريد سحب ترشيحه أم لا
منذ 49 دقيقة
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