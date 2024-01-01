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    بيانات حكومية: انخفاض واردات قطر لشهر نوفمبر 10.1% إلى 9.80 مليار ريال على أساس سنوي

    منذ 50 دقيقة
    آخر تحديث: 1 - يناير - 2024 8:12 صباحًا
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