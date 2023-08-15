الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
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مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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بيان أممي: الأرقام المبدئية تشير لوفاة أكثر من 4000 شخص حتى الآن في السودان بينهم مئات المدنيين و435 طفلا
منذ 3 دقائق
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