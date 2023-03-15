الأربعاء 23 شعبان 1444 ﻫ - 15 مارس 2023
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بيان أمني إسرائيلي: عبوة ناسفة استهدفت سيارة شمال إسرائيل مطلع الأسبوع
منذ 4 دقائق
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