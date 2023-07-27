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    بيان: المركزي العماني يرفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية 25 نقطة أساس إلى 6%

    منذ 59 دقيقة
    آخر تحديث: 27 - يوليو - 2023 11:49 صباحًا
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