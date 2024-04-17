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    بيان: طيران الإمارات تعلق إجراءات تسجيل المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي من 8 صباح الأربعاء حتى منتصف الليل بسبب تحديات تشغيلية ناجمة عن الطقس السيء وحالة الطرق

    منذ ساعة واحدة
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