الأثنين 26 رمضان 1444 ﻫ - 17 أبريل 2023 |
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    بيان للجيش السوداني يتهم الدعم السريع بممارسة أعمال سلب ونهب لممتلكات المواطنين

    منذ 57 دقيقة
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