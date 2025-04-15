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    بيان مجموعة السبع: نحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط بشكل هادف في مفاوضات جادة وبناءة

    منذ ساعة واحدة
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